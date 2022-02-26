МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Евросоюз запрещает поставки товаров и технологий для нефтепереработки в Россию, сообщается в документе, который опубликован в официальном журнале ЕС. ЕС запретил поставки в Россию товаров для авиапромышленности

"Должно быть запрещено продавать, поставлять, передавать или экспортировать, напрямую или косвенно, товары и технологии, подходящие для использования в нефтепереработке… физическим или юридическим лицам, организациям или органам в России или для использования в России", — говорится в журнале.

Речь идет о товарах и технологиях с происхождением как в Евросоюзе, так и вне его.

При этом оставляются определенные исключения из указанных правил.

Решение, как и весь пакет существующих более семи лет экономических санкции Евросоюза в отношении России, к которым оно было добавлено, действует до 31 июля 2022 года с возможностью корректировки. Ранее указанные экономические санкции регулярно продлевались.