МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. По данным операторов ГТС, заявка на транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему находится у максимального уровня. Санкции Запада обнаружили слабое место России на рынке нефти и газа

Из информации на сайте "Оператора ГТС Украины" следует, что заявки на прокачку газа из РФ на 25 февраля составляют 109,5 миллиона кубометров (самый высокий за год показатель), а на 26 февраля — 108,1 миллиона кубометров. Это свидетельствует о максимальном в рамках контрактных обязательств компании объём поставок, который составляет 109 миллионов кубометров.

Транзит российского газа растёт с понедельника, когда он находился на уровне около 50 миллионов кубометров. По мнению экспертов эксперты, рост поставок через Украину может быть связан с нервозностью европейских покупателей из-за возросших политических рисков, а также их желанием закупиться впрок.

"Газпром" частично забронировал мощности "Ямал-Европы" на период с 17.00 мск 25 февраля до 8.00 мск 26 февраля (начало новых газовых суток). Реверсные поставки прекратились в 17.00 мск, а прямые начались с 00.00 мск и продолжались до 8.00 мск, свидетельствуют данные немецкой Gascade. Покусились на святое: как Запад ударит по нашим нефти и газу

Прямые мощности накануне были выкуплены впервые с 1 февраля, хотя тогда "Газпром" ими так не воспользовался.

Хотя отопительный сезон в Европе в целом завершается и погода остаётся мягкой, обычно отбор газа продолжается до конца марта. При этом запасы в подземных хранилищах — на низком уровне, составляют по данным на 23 февраля 30,14%. Доля ветрогенерации в производстве электроэнергии в целом остаётся на уровне прошлой недели, следует из данных Wind Europe. Средней показатель тогда составил 25,2% (рост на 8 процентных пунктов).

Цены на газ в Европе в четверг и пятницу демонстрировали сильную волатильность: 24 февраля котировки ускорили рост, фьючерсы по индексу TTF превышали 1650 долларов за тысячу кубометров, подскакивая более чем на 60%. Однако в пятницу цены упали и колебались в диапазоне 1030-1330 долларов. Поводом для резкого роста в четверг стало начало спецоперации России по демилитаризации Украины.