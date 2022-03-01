МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Швейцарская компания Nord Stream 2, оператор проекта "Северный поток 2", подаст заявление о банкротстве после введенных санкций со стороны США, заявила представитель кантона Цуг, в котором находится штаб-квартира компании, Сильвия Тальманн-Гут. В США прокомментировали отказ Берлина от "Северного потока - 2"

"Компания должна депонировать баланс (примечание: подать заявление о банкротстве)", — сказала Тальманн-Гут швейцарской телерадиостанции SRF.

По ее словам, Nord Stream стал неплатежеспособным из-за санкций США, введенных на прошлой неделе.