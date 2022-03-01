МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Швейцарская компания Nord Stream 2, оператор проекта "Северный поток 2", подаст заявление о банкротстве после введенных санкций со стороны США, заявила представитель кантона Цуг, в котором находится штаб-квартира компании, Сильвия Тальманн-Гут.
"Компания должна депонировать баланс (примечание: подать заявление о банкротстве)", — сказала Тальманн-Гут швейцарской телерадиостанции SRF.
По ее словам, Nord Stream стал неплатежеспособным из-за санкций США, введенных на прошлой неделе.
https://1prime.ru/energy/20220301/836223708.html
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