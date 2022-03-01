МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Австрийская энергетическая компания OMV пересмотрит свое участие в проекте "Северный поток 2", сообщает в пресс-релизе компания.

"OMV также пересмотрит свое участие в газопроводе Северный поток 2", — говорится в сообщении.

Компания также сообщила, что прекратила переговоры с "Газпромом" о покупке доли по разработке ачимовских отложений газа.

"OMV решила не продолжать переговоры о потенциальном приобретении доли в проекте разработки участков 4А и 5А ачимовских отложений", — говорится в сообщении компании.

Утончается, что исполнительный совет компании решил 1 марта прекратить переговоры о покупке доли в 24,98% в проекте Уренгойского газоконденсатного месторождения и расторгнуть Базовое соглашение о продаже от 3 октября 2018 года.

Накануне Shell — один из пяти европейских партнёров "Северного потока 2" — сообщил о решении прекратить участие в проекте.

Министерство финансов США 23 февраля ввело санкции в отношении компании Nord Stream 2 AG и её исполнительного директора Маттиаса Варнига. Помимо этого, ведомство опубликовало генеральную лицензию, которая предписывает завершить все операции с Nord Stream 2 AG до 2 марта 2022 года.

Представитель кантона Цуг, в котором находится штаб-квартира компании, Сильвия Тальманн-Гут сообщила 1 марта, что Nord Stream 2 AG подаст заявление о банкротстве после введённых санкций со стороны США.

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию в отношении Украины. В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Под новые ограничения попали несколько крупнейших российских банков, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции, Германия остановила сертификацию трубопровода "Северный поток 2". Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов.