ЦЮРИХ, 1 мар — ПРАЙМ. Оператор газопровода "Северный поток 2" швейцарская компания Nord Stream 2 AG уволила всех сотрудников, в общей сложности 106 человек, заявила РИА Новости представитель кантона Цуг, в котором находится штаб-квартира компании, Сильвия Тальманн-Гут.

"Сегодня нам официально сообщили, что все 106 сотрудников уволены", — сказала Тальманн-Гут.

Nord Stream 2 AG также пока не подала заявление о банкротстве, заявила представитель.

"Nord Stream 2" до сих пор не подала заявление о банкротстве", — сообщила Тальманн-Гут.

Ранее она заявила, что компания будет вынуждена объявить себя банкротом из-за санкций против "Северного потока 2", введенных США.