Nord Stream 2 заявила об увольнении всех сотрудников, но пока не объявляла о банкротстве
ЦЮРИХ, 1 мар — ПРАЙМ. Оператор газопровода "Северный поток 2" швейцарская компания Nord Stream 2 AG уволила всех сотрудников, в общей сложности 106 человек, заявила РИА Новости представитель кантона Цуг, в котором находится штаб-квартира компании, Сильвия Тальманн-Гут.
"Сегодня нам официально сообщили, что все 106 сотрудников уволены", — сказала Тальманн-Гут.
Nord Stream 2 AG также пока не подала заявление о банкротстве, заявила представитель.
"Nord Stream 2" до сих пор не подала заявление о банкротстве", — сообщила Тальманн-Гут.
Ранее она заявила, что компания будет вынуждена объявить себя банкротом из-за санкций против "Северного потока 2", введенных США.
https://1prime.ru/energy/20220301/836224458.html