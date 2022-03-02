ВАРШАВА, 2 мар — ПРАЙМ. Польша хочет немедленно ввести эмбарго на российский уголь и просит разрешения на это у Еврокомиссии (ЕК), заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. Украина требует полного эмбарго на торговлю российскими нефтью и газом

Моравецкий в среду встретился с председателем Евросовета Шарлем Мишелем.

По словам премьера, Польша готова ввести эмбарго "в каждую минуту, в каждый день", но для этого ему нужна "одна вещь".

"Мне нужно одно слово обещания, что Польша не будет наказана за этот шаг, так как введение эмбарго есть часть международной торговли, которая является компетенцией, перенесенной на уровень Европейской комиссии", — сказал Моравецкий.

Польша уже ведет переговоры с Австралией о поставках угля, чтобы отказаться от закупок у России.