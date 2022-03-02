МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Цены фьючерсов на газ в Европе во вторник подскочили более чем на 40%, а в ходе торгов обновили исторический максимум, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures.

Стоимость апрельских фьючерсов на открытии торгов составила почти 1500 долларов, цены быстро перешли к стремительному росту и в первые два часа торгов достигли рекордного значения в 2226 доллара за тысячу кубометров. После этого рост несколько замедлился, однако по-прежнему составлял 30-40%. По итогам вторника фьючерсы на газ подорожали на 43%, до 1997 долларов.

Цены на газ в Европе в последние дни демонстрируют сильную волатильность. Но в целом они выросли после того, как президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины.