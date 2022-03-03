МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. США обсуждают возможность ввести санкции против энергосектора РФ так, чтобы они не влияли на ежедневные продажи, а сказались на будущих добыче и инвестициях в сферу, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники. Рябков рассказал о минимизации ущерба от санкций США и ЕС

По данным телеканала, администрация президента США Джо Байдена готовится "к ухудшению ситуации на Украине в ближайшие дни и недели" и в частном порядке обсуждает возможность введения санкций против энергетического сектора РФ.

"Эти обсуждения включают рассмотрение возможных способов структурирования санкций так, чтобы не сказываться на ежедневных продажах нефти, а вместо этого влиять на будущие добычу и инвестиции в российскую энергетическую отрасль", — говорится в сообщении телеканала.

По словам неназванного чиновника из администрации Байдена, США "не заинтересованы в сокращении мировых поставок энергоресурсов", так как это повысит цену на них.

"Но мы и наши союзники и партнеры разделяют значительный интерес в постепенном понижении статуса России как ведущего поставщика энергетики", —приводит телеканал слова источника.

Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.