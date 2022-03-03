МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. "Газпром" заказал дополнительные мощности газопровода "Ямал — Европа" для транзита газа через Польшу до утра 4 марта, свидетельствуют итоги аукциона на площадке GSA Platform.

Ранее в четверг "Газпром", впервые за долгое время, забронировал часть мощности магистрали на целые газовые сутки 3 марта (с 8.00 мск до 8.00 мск 4 марта). Объем бронирования составил около 620 тысяч кубометров в час из предложенных 3,7 миллиона.

Теперь компания дозаказала еще около 1,24 миллиона кубометров в час, которыми сможет воспользоваться 22.00 мск до 8.00 мск 4 марта.