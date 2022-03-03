"Лукойл" выразил беспокойство из-за событий вокруг Украины
"Лукойл" выразил беспокойство из-за событий вокруг Украины
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МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. "Лукойл" озабочен событиями на Украине, прилагает все усилия для продолжения стабильной работы во всех странах и регионах своего присутствия, сообщила компания.
"Совет директоров ПАО "Лукойл" выражает свою озабоченность по поводу продолжающихся трагических событий на Украине и глубочайшее сочувствие всем, кого коснулась эта трагедия", — говорится в сообщении.
"Компания прилагает все усилия для продолжения стабильной работы во всех странах и регионах своего присутствия, выполняя главную миссию — обеспечивать надежные поставки энергии для потребителей всего мира", — добавляет "Лукойл".
https://1prime.ru/energy/20220303/836256933.html
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