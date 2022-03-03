МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. "Лукойл" озабочен событиями на Украине, прилагает все усилия для продолжения стабильной работы во всех странах и регионах своего присутствия, сообщила компания.

"Совет директоров ПАО "Лукойл" выражает свою озабоченность по поводу продолжающихся трагических событий на Украине и глубочайшее сочувствие всем, кого коснулась эта трагедия", — говорится в сообщении.

"Компания прилагает все усилия для продолжения стабильной работы во всех странах и регионах своего присутствия, выполняя главную миссию — обеспечивать надежные поставки энергии для потребителей всего мира", — добавляет "Лукойл".