Президент при разговоре с саудовским принцем выразил заинтересованность в энергетическим партнерстве
МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Президент России Вадимир Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, констатировано, что страны будут и впредь координировать свои подходы в рамках ОПЕК+, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с Наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. С удовлетворением констатировано, что страны-участницы "ОПЕК плюс" последовательно выполняют взятые на себя обязательства, способствуя обеспечению стабильности на мировом нефтяном рынке. Россия и Саудовская Аравия будут и впредь координировать свои подходы в рамках этого формата", — говорится в сообщении.
Страны будут и впредь координировать свои подходы в рамках ОПЕК+, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с Наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. С удовлетворением констатировано, что страны-участницы "ОПЕК плюс" последовательно выполняют взятые на себя обязательства, способствуя обеспечению стабильности на мировом нефтяном рынке. Россия и Саудовская Аравия будут и впредь координировать свои подходы в рамках этого формата", — говорится в сообщении.
ПУТИН И САУДОВСКИЙ ПРИНЦ КОНСТАТИРОВАЛИ, ЧТО СТРАНЫ-УЧАСТНИЦЫ "ОПЕК ПЛЮС" ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ВЫПОЛНЯЮТ ВЗЯТЫЕ НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА – КРЕМЛЬ
https://1prime.ru/energy/20220303/836257195.html