МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Президент России Вадимир Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, констатировано, что страны будут и впредь координировать свои подходы в рамках ОПЕК+, сообщает пресс-служба Кремля.

"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с Наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. С удовлетворением констатировано, что страны-участницы "ОПЕК плюс" последовательно выполняют взятые на себя обязательства, способствуя обеспечению стабильности на мировом нефтяном рынке. Россия и Саудовская Аравия будут и впредь координировать свои подходы в рамках этого формата", — говорится в сообщении.

Страны будут и впредь координировать свои подходы в рамках ОПЕК+, сообщает пресс-служба Кремля.

"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с Наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. С удовлетворением констатировано, что страны-участницы "ОПЕК плюс" последовательно выполняют взятые на себя обязательства, способствуя обеспечению стабильности на мировом нефтяном рынке. Россия и Саудовская Аравия будут и впредь координировать свои подходы в рамках этого формата", — говорится в сообщении.

ПУТИН И САУДОВСКИЙ ПРИНЦ КОНСТАТИРОВАЛИ, ЧТО СТРАНЫ-УЧАСТНИЦЫ "ОПЕК ПЛЮС" ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ВЫПОЛНЯЮТ ВЗЯТЫЕ НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА – КРЕМЛЬ









ПУТИН И НАСЛЕДНЫЙ ПРИНЦ САУДОВСКОЙ АРАВИИ ВЫРАЗИЛИ ОБОЮДНУЮ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В РАЗВИТИИ ВЗАИМОВЫГОДНОГО ПАРТНЕРСТВА — КРЕМЛЬ





ПУТИН В РАЗГОВОРЕ С НАСЛЕДНЫМ ПРИНЦЕМ САУДОВСКОЙ АРАВИИ АКЦЕНТИРОВАЛ НЕДОПУСТИМОСТЬ ПОЛИТИЗАЦИИ ВОПРОСОВ ГЛОБАЛЬНОГО ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ — КРЕМЛЬ











