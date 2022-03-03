МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Венгерские газохранилища заполнены более, чем на половину, этого запаса хватит на несколько месяцев, заявил глава канцелярии премьера страны Гергей Гуйяш.

"(Венгерские газохранилища — ред.) заполнены на 54,4 %, среднее количество по ЕС — 28 %, у нас все в порядке, но газ не бесконечен… Повышение цен на газ уже произошло, надеемся, что газовый кран не закроют, у нас есть запас на несколько месяцев. Если произойдет отключение, энергия будет дороже. Правительство хочет придерживаться сокращения коммунальных расходов при любых обстоятельствах", — приводит слова главы канцелярии портал infostart.hu.

Гуйяш также подчеркнул, что в настоящее время нет препятствий для завершения строительства АЭС "Пакш 2".

Цены на газ в Европе в последние дни демонстрируют сильную волатильность. Но в целом они выросли после того, как президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины.

Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти — от города Пакша. Станция построена по советскому проекту, на ней эксплуатируются четыре блока с реакторами ВВЭР-440. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика – способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.

В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков № 5 и № 6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Заказчик строительства – венгерская компания Paks II. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. В 2019 году Венгрия утвердила технический проект АЭС "Пакш-2".