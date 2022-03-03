БЕЙРУТ, 3 мар — ПРАЙМ. Полное прекращение поставок российского газа в Европу может произойти только в случае начала глобальной войны, и ЕС, и Москва заинтересованы в продолжении поставок голубого топлива в Евросоюз, заявил РИА Новости один из ведущих в арабском мире экспертов в области энергетики Валид Хаддури.

"России важно экспортировать свой газ, а Европа заинтересована в его импорте. Обе стороны понесут потери в случае прекращения поставок. У Европы нет излишних запасов газа на данный момент, чтобы можно было отказаться от русского газа… Альтернативные источники потребуют времени и продолжительных переговоров. Поэтому я не думаю, что поставки могут прекратиться. Только если начнется большая война", — сказал Хаддури.

По словам эксперта, США уже длительное время пытаются препятствовать запуску "Северного потока 2", при этом альтернативными источниками газа на данный момент могут быть Норвегия и сами Штаты, которые совсем недавно стали третьей страной в мире по добыче газа, поэтому Вашингтон в поиске рынков сбыта.

"В этом плане Европа станет полем противостояния между Россией и США. Если штаты захотят взять часть российской доли от европейского рынка, то РФ наверняка молчать не будет", — сказал он.

Собеседник агентства напомнил, что вопрос поставок российского газа не дает покоя США с 1980-х годов. Но если в то время причины имели политический характер, и Вашингтон пытался сделать все возможное, чтобы не допустить зависимости Европы от российского газа, то сегодня США стали крупными экспортерами газа в мире, и препятствия поставкам голубого топлива из России имеют теперь и экономический интерес.

Говоря об альтернативных источниках газа для Европы, Хаддури отметил, что Катар со своей стороны не заинтересован сегодня заменить Россию на европейском рынке по ряду экономических и логистических причин. Поставки газа из Австралии имеют серьезные логистические сложности из-за большого расстояния.

Эксперт напомнил, что Катар поставляет газ в Китай, Индию и в Южную Корею. Если Доха добьется долгосрочного контракта, то возможно будет работать в европейском направлении, учитывая, что в ее распоряжении самый большой в мире флот для поставок газа и очень большие запасы. Мощности добычи оцениваются в 88 миллионов тонн в год, и все это для экспорта.

Еще одним важным моментом, по мнению эксперта, является стоимость газа, которая зависит от региона и способов доставки и ряда других немаловажных моментов. На сегодняшний день российские цены на газ в Европе наиболее привлекательные.

"(Во-первых), у России и Катара есть взаимопонимание по разделению рынков сбыта. Россия экспортирует в Европу, а Катар — в восточную Азию … Во-вторых, нельзя рассматривать как альтернативу норвежский газ, так как его количество ограничено и недостаточно. Стоит учитывать, что Европа использует газ для отопления, в промышленности и для производства электроэнергии. Это жизненно важные отрасли, поэтому они ищут долгосрочных надежных поставщиков. Алжир поставляет в Европу и Египет, но в итоге ни у кого нет возможности быть конкурентоспособными с РФ", — пояснил Хаддури.

Возвращаясь к вопросу работы "Северного потока 2", эксперт пояснил, что с его остановкой следует ожидать серьезных судебных разбирательств, так как это проект российской компании "Газпром", которая взяла в долг на реализацию проекта у ряда европейских топливно-энергетических компаний. Поэтому, если под предлогом санкций страны Европы запретят работу "Северного потока 2", то российская компания будет вынуждена обратиться в суд для защиты своих интересов.

В свою очередь европейские компании будут требовать от Газпрома возврата долгов. "Вопрос: будет ли готов Газпром возвращать более 11 миллиардов долгов, не получив никакой отдачи от работы своего проекта? Я сильно сомневаюсь", — добавил он.

Говоря об альтернативных источниках энергии для Европы, Хаддури отмечает, что европейские страны выбрали газ как наиболее экологически чистое топливо, и возврат к углю сегодня маловероятен. В то же время развитие ядерной энергетики вызывает у европейских стран множество опасений, в первую очередь связанных с безопасностью после аварий на Чернобыле в 1986 году и на Фукусиме в Японии в 2011 году, а также они учитывают возможные последствия в случае ударов по АЭС при вооруженном конфликте.

Заместитель министра иностранных дел Сирии Башар Джаафари ранее в интервью РИА Новости заявил, что США разрабатывали план по блокировке "Северного потока" и "Северного потока 2" задолго до начала российской операции на Украине, Вашингтон спровоцировал Киев на конфликт с Москвой, чтобы отрезать Европу от российского газа.