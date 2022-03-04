2022-03-04T10:53:00+03:00
2022-03-04T10:56:11+03:00
2022-03-04T10:53:00+03:00
2022
https://1prime.ru/energy/20220304/836264070.html
"Газпром" подает газ для транзита через Украину в штатном режиме
Энергетика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. "Газпром" сообщил, что поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей. Сообщается, что заявки европейских потребителей составляют 109,5... ПРАЙМ, 04.03.2022
энергетика, новости, газ, газпром, транзит газа через украину
https://cdnn.1prime.ru/images/83559/24/835592413.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83559/24/835592413.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83559/24/835592412.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83559/24/835592412.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83559/24/835592400.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83559/24/835592400.jpg
https://1prime.ru/energy/20220304/836263883.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. "Газпром" сообщил, что поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей.
Сообщается, что заявки европейских потребителей составляют 109,5 миллиона кубометров на 4 марта.
Контрактные обязательства "Газпрома" по транзиту перед Украиной на 2022 год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки.