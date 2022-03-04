МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. "Газпром" сообщил, что поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей. Прокачка газа по "Ямалу-Европе" прекратилась

Сообщается, что заявки европейских потребителей составляют 109,5 миллиона кубометров на 4 марта.

Контрактные обязательства "Газпрома" по транзиту перед Украиной на 2022 год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки.