МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Транзит российского газа через украинскую территорию держится на максимуме контрактных обязательств "Газпрома" перед Украиной уже больше недели, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины". На границе с Украиной поврежден газопровод

Заявки на прокачку газа на границе России и Украины на субботу составляют 109,5 миллиона кубометров.

Сохраняется схема поставок газа по газопроводу "Ямал — Европа", мощность которого "Газпром" в последние дни заказывает на суточных регулярных и внутридневных аукционах. Основной поток газа в Германию по магистрали идет в холодные ночные часы.

"Газпром" в четверг впервые за долгое время воспользовался предложением забронировать мощность газопровода "Ямал-Европа" на все газовые сутки, затем он заказал магистраль и на всю пятницу, а позднее — на субботу.

Эксперты связывают рост экспорта российского газа в последние дни с политическими рисками из-за военной операции России на Украине, а также с прогнозами погоды в Европе.

Одновременно с этим упала и выработка ветрогенерации в ЕС, свидетельствуют данные Wind Europe. Так, 4 марта она составила всего 9,3% от общего объема генерации в Евросоюзе, тогда как на прошлой неделе находилась в среднем на уроне 22,24%.