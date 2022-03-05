МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Мосэнерго" по МСФО в 2021 году снизилась на 64% по сравнению с предыдущим годом и составила 2,894 миллиарда рублей, сообщила компания. "Уралкалий" отчитался о чистой прибыли, полученной в 2021 году

Показатель EBITDA уменьшился на 12,4% в годовом выражении и составил 26,679 миллиарда рублей.

Выручка компании достигла 225,158 миллиарда рублей, увеличившись на 24,5%. Отмечается, что ее рост связан с ростом производственных показателей под влиянием увеличения энергопотребления, погодного фактора и продолжительности отопительного сезона.

В результате роста выработки электрической и отпуска тепловой энергии операционные расходы увеличились на 28,1%, составив 220,6 миллиарда рублей.

"Мосэнерго" не наблюдает негативного влияния санкций против РФ на свою деятельности, при этом продолжает анализировать ситуацию, отмечается в материалах компании.

Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.

Компания отмечает, что данные обстоятельства значительно повысили уровень экономической неопределенности.

"В настоящий момент руководство группы анализирует сложившиеся экономические условия и их возможное влияние на деятельность группы…. по оценкам руководства группы описанные обстоятельства не ставят под сомнение непрерывность деятельности организации", — отмечает "Мосэнерго".

"Мосэнерго" — территориальная генерирующая компания. В ее составе работают 15 электростанций установленной электрической мощностью 12,3 тысячи МВт. Установленная тепловая мощность компании — 43,8 тысячи Гкал/ч. Электростанции "Мосэнерго" поставляют свыше 50% электроэнергии, потребляемой в Московском регионе, и обеспечивают около 90% потребностей Москвы в тепле. Основные акционеры — "Газпром энергохолдинг" с долей 53,85% и город Москва в лице департамента городского имущества с долей 26,45%.