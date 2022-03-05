МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Глава Минэкономики Германии Роберт Хабек заявил, что для энергетического перехода страны нужен газ, но не из России. В минэкономики Германии оценили энергетическую безопасность страны

"Мы делаем все возможное, чтобы сделать энергоснабжение климатически нейтральным. Это означает: последовательно сокращать потребление газа и продвигаться вперед с расширением использования возобновляемых источников энергии и производством водорода. Для перехода нужен газ — из других источников, кроме России", — сказал министр, его слова приводятся в Twitter минэкономики ФРГ.

В министерстве также сообщили, что власти ФРГ, концерн RWE и нидерландская Gasunie подписали меморандум о намерении по строительству терминала СПГ в Германии, сообщило в субботу министерство экономики.

"Вчера Kreditanstalt für Wiederaufbau от имени федерального правительства Германии, Gasunie, на 100% принадлежащая государству Нидерландов, и RWE подписали меморандум о взаимопонимании (MoU) по совместному строительству терминала для импорта сжиженного природного газа (СПГ) на площадке в Брунсбюттеле. KfW получит 50% акций СПГ-терминала за счет финансового вклада федерального правительства. Gasunie будет оператором СПГ-терминала", — говорится в сообщении на сайте Минэкономики ФРГ.