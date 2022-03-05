ЛОНДОН, 5 мар — ПРАЙМ. Рабочие нефтеперерабатывающего завода в графстве Чешир на северо-западе Англии в знак солидарности с Украиной отказываются принимать российскую нефть, сообщил Британский конгресс тред-юнионов (The Trades Union Congress, TUC), объединяющий 65 профсоюзов. Британия готова помочь Украине уйти от российской нефти и газа

"Рабочие нефтеперерабатывающего завода в Чешире сказали менеджерам, что они ни при каких обстоятельствах не будут разгружать российскую нефть — независимо от национальной принадлежности судна", — написал TUC в Twitter.

Ранее агентство Блумберг сообщало, что трейдеры отказываются от покупок нефти из России даже при отсутствии затрагивающих энергетический сектор санкций, поскольку российские поставки стали непривлекательными из-за рисков потенциального введения таких мер со стороны Запада.

Великобритания во вторник приняла закон, предусматривающий полный запрет для судов, имеющих любое отношение к России, заходить в британские порты.