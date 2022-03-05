МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Стоимость бензина марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 28 февраля по 5 марта упала на 11,6%, а Аи-95 — на 9,6%, свидетельствуют данные торгов. Цены на бензин и дизельное топливо на АЗС Москвы в марте не изменились

В последний день февраля стоимость бензина резко устремилась вниз, упав на 6%. К концу недели темпы падения цен замедлились. По итогам торгов в субботу бензин марки Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России подешевел до 43 206 рублей (минус 0,72%), Аи-95 — до 46 501 рубля (минус 1,27%).

Цена бензина в начале недели была в районе 50 тысяч рублей за тонну. В результате Аи-92 за неделю потерял в цене 11,6%, Аи-95 — 9,6%.

Летнее дизельное топливо за неделю подешевело на 12,2%, до 49 077 рублей за тонну. Стоимость межсезонного дизтоплива опустилась на 12%, до 49 623 рублей, зимнего — на 11,6%, до 50 726 рублей.

Управляющий партнер топливного трейдера "Петролеум трейдинг" Максим Дьяченко пояснял РИА Новости, что такая динамика цен на топливо, во-первых, связана с решением ЦБ поднять ключевую ставку. Поскольку минимальная партия топлива стоит порядка 3 миллионов рублей, компании используют кредитные линии для работы на бирже. А банки резко подняли свои ставки кредитования вслед за ключевой — до 23-25% годовых.

Также, по словам Дьяченко, вследствие международных санкций у производителей есть сложности с экспортом, поэтому они стараются продавать товар на бирже даже по заниженным ценам.