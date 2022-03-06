МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. По данным "Оператора ГТС Украины", транзит газа из России через украинскую территорию держится на максимуме контрактных обязательств "Газпрома" перед Украиной уже больше недели. Британия готова помочь Украине уйти от российской нефти и газа

Заявки на прокачку газа на границе РФ и Украины на воскресенье составляют 109,5 миллиона кубометров.

Также сохраняется схема поставок газа по газопроводу "Ямал — Европа", мощность которого "Газпром" в последние дни заказывает на суточных регулярных и внутридневных аукционах.

"Газпром" в четверг впервые за долгое время воспользовался предложением забронировать мощность газопровода "Ямал-Европа" на все газовые сутки, затем он заказал магистраль на всю пятницу, а позднее — на субботу и воскресенье.

Накануне вечером "Газпром" выкупил мощность в объеме примерно 250 тысяч кубометров в час из предлагавшихся 3,7 миллиона кубометров, а утром дозаказал мощность в объеме почти 330 тысяч из предложенных 3,5 миллиона кубометров. "Газпром" сможет воспользоваться ими с 8.00 мск 6 марта до 8.00 мск 7 марта.

По мнению экспертов, рост экспорта российского газа в последние дни связан с рисками из-за военной операции России на Украине, а также с прогнозами погоды в Европе. По данным Meteomatics, на следующей неделе холодная погода, ожидаемая в Великобритании, на севере Франции и Нидерландах, постепенно смягчится, однако в Германии и Италии аномальные холода, вероятно, сохранятся на протяжении всей недели.

Кроме того, упала выработка ветрогенерации в ЕС, свидетельствуют данные Wind Europe. Так, 5 марта она составила 10,5% от общего объема генерации в Евросоюзе, тогда как на прошлой неделе находилась в среднем на уровне 22,24%.