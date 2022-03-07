БРЮССЕЛЬ, 7 мар — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) представит во вторник предложения по снижеию зависимости от российских энергоресурсов, заявила в ходе пресс-конференции глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Польша считает невозможным немедленный отказ от российских углеводородов

Речь идет о зависимости от поставок газа, нефти, угля из РФ.

По словам Фон дер Ляйен, предложения будут состоять из трех основных направлений:



диверсификация поставок в направлении от России к "заслуживающим доверия" поставщикам;

инвестиции в возобновляемую энергетику

повышение энергоэффективности ЕС.

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