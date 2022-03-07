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2022
https://1prime.ru/energy/20220307/836290072.html
Еврокомиссия предложит способы снизить зависимость от российского топлива
Энергетика
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Еврокомиссия (ЕК) представит во вторник предложения по снижеию зависимости от российских энергоресурсов, заявила в ходе пресс-конференции глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Речь идет... ПРАЙМ, 07.03.2022
энергетика, новости, еврокомиссия, ес, россия, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БРЮССЕЛЬ, 7 мар — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) представит во вторник предложения по снижеию зависимости от российских энергоресурсов, заявила в ходе пресс-конференции глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
Речь идет о зависимости от поставок газа, нефти, угля из РФ.
По словам Фон дер Ляйен, предложения будут состоять из трех основных направлений:
- диверсификация поставок в направлении от России к "заслуживающим доверия" поставщикам;
- инвестиции в возобновляемую энергетику
- повышение энергоэффективности ЕС.
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