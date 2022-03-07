МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Англо-голландская компания Shell, объявившая о планах выйти из российского проекта производства сжиженного природного газа (СПГ) "Сахалин-2", заключила соглашение с американской Venture Global LNG о покупке в течение 20 лет 2 миллионов тонн СПГ в год, говорится в сообщении Venture. В Engie рассказали, чем обернется прекращение поставок газа из России

"Сегодня Venture Global LNG объявила о заключении нового долгосрочного 20-летнего соглашения о купле-продаже с Shell NA LNG LLC (Shell), которое подразумевает поставку 2 миллионов тонн СПГ в год с завода Plaquemines LNG компании Venture Global", — говорится в сообщении.

Завод Plaquemines LNG планируется запустить в 2024 году. В результате этого соглашения Shell увеличит объем СПГ, приобретаемый у Venture Global, до 4 миллионов тонн в год. Предыдущее соглашение касалось покупки 2 миллионов тонн СПГ в год производства Calcasieu Pass LNG.

"Мы с нетерпением ждем многолетнего сотрудничества с Shell в поставках недорогостоящего, чистого американского СПГ на рынки, которые больше всего в нем нуждаются", — заявил генеральный директор Venture Global Майк Сабель (Mike Sabel), слова которого приведены в релизе.

Shell 28 февраля объявила о решении выйти из совместных предприятий с "Газпромом" и "Газпром нефтью", включая "Сахалин-2", "Енисей" и "Салым Петролеум", а также прекратить свое участие в "Северным потоке 2". Решение компании было мотивировано событиями на Украине.