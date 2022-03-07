БЕРЛИН, 7 мар — ПРАЙМ. В ФРГ уже несколько месяцев работают со своими партнерами в ЕС и за его пределами над разработкой альтернатив российским энергопоставкам, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Берлин считает неразумным отказ от импорта российских энергоносителей

"Федеральное правительство уже несколько месяцев работает со своими партнерами в Европейском союзе и за его пределами над разработкой альтернатив российской энергии. Но это не происходит в одночасье. Поэтому с нашей стороны было сознательным решением продолжить деятельность коммерческих предприятий в области энергоснабжения с Россией", — сказал глава правительства ФРГ, его заявление приводит пресс-служба кабмина.