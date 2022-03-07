МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Россия не меняла позицию по энергетическому сотрудничеству с Европой, а Запад, напротив, стремился обострить ситуацию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Канцлер ФРГ рассказал о работе над поиском альтернатив газу из России

"Мы не делали ничего для того, чтобы хоть как-то — словом, делом, намеком, эмоцией, планом — сказать о том, что мы не исповедуем более энергетику в качестве поля, сферы для сотрудничества, такого не было ни разу", — сказала она в эфире Первого канала в передаче "Большая игра". Захарова также добавила, что со стороны Запада "такое желание обострить ситуацию, оно было очевидно каждый год".

Она привела в пример блокировку "Северного потока 2", строительство которого было направлено на то, чтобы цены на газ в Европе были предсказуемыми.

"Что Россия сделала, чтобы этот проект сорвать, чтобы он не состоялся? Ничего. Что Россия в целом делала? Делала все, чтобы этот проект заработал… Чтобы цены были предсказуемые… чтобы никакая политика… не могла затронуть энергетический сектор", — подчеркнула она.