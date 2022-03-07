АМСТЕРДАМ, 7 мар /ПРАЙМ/. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте предостерёг от введения в ближайшее время санкций на энергоносители из России, так как, по его мнению, такие меры могут спровоцировать неконтролируемые риски по их поставкам в Европу.

"Нидерланды, как и все партнеры, готовы рассматривать все возможные санкции, которые помогут оказать давление на Россию. Конечно, сейчас много обсуждений по поводу санкций в сфере энергетики и здесь нам важно не совершить ошибку. Мы не можем допустить, чтобы они спровоцировали неконтролируемые риски, касающиеся поставок в Европу, за ее пределами, в том числе и на Украине… Именно поэтому нам нужно, чтобы наши компании продолжали работу с Россией в этой сфере. Это важно", — сказал Рютте на пресс-конференции, которая транслировалась онлайн, в Лондоне.

Однако, как подчеркнул голландский премьер, со временем Европе нужно будет снижать зависимость от поставок энергоносителей из России.

Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

В ответ западные страны начали вводить новые антироссийские санкции. Как говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ. Западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад, заявил ранее глава российского МИД Сергей Лавров.