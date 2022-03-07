МАДРИД, 7 мар — ПРАЙМ. Цена на электричество в Испании во вторник установит исторический рекорд, достигнув почти 550 евро за мегаватт-час, свидетельствуют данные Иберийского оператора энергетического рынка (OMIE). Молдавия обескуражена ценами на газ

Цена за мегаватт-час вырастет за сутки сразу на 102,4 евро по сравнению с понедельником — до 544,98 евро.

Самое дорогое электричество будет с семи до восьми вечера — 700 евро за мегаватт-час, самое дешевое — 424,88 евро — с трех ночи до четырех утра.

Цены на электричество в Европе растут беспрецедентными темпами на фоне увеличения спотовых цен на газ до рекордных значений.

На новостях о геополитической напряженности фьючерсы на газ в Европе подорожали почти до 3,9 тысячи долларов за тысячу кубометров. Затем за час цены скорректировались до 2,9 тысяч, что в любом случае в несколько раз больше уровня середины февраля.