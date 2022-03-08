МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Россия имеет право зеркально запретить прокачку газа через "Северный поток 1" из-за запрета в отношении "Северного потока 2", но пока не делает этого, поскольку от такого решения ни она из сторон не выиграет, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. В МИД отметили, что Россия не меняла позицию по энергосотрудничеству с ЕС

"Мы понимаем, что в связи с необоснованными обвинениями в адрес России относительно энергетического кризиса в Европе и введения запрета в отношении "Северного потока 2" у нас есть полное право принять "зеркальное" решение и наложить эмбарго на прокачку газа через газопровод "Северный поток 1", который сегодня загружен на максимальном уровне 100%. Но пока мы этого решения не принимаем. От этого никто не выиграет. Хотя европейские политики своими заявлениями и обвинениями в адрес России нас к этому подталкивают", — отметил он.

Объём транспортировки газа по "Северному потоку" в 2021 году составил 59,2 миллиарда кубометров — рекордный уровень 2020 года, второй год подряд превышая проектные мощности в 55 миллиардов кубометров газа.

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию в отношении Украины. В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. В частности, Германия остановила сертификацию трубопровода "Северный поток 2".

"Северный поток 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Строительство газопровода длилось три года и в 2021 году было завершено.