РИМ, 11 мар — ПРАЙМ. Итальянская нефтегазовая группа Eni намерена продать свою долю в газопроводе "Голубой поток" (Blue Stream) между Россией и Турцией, говорится в заявлении компании, поступившем в РИА Новости.

"Eni намерена продать свою долю в "Голубом потоке", в котором она на совместных и равных условиях участвует с Газпромом", —говорится в коммюнике, направленным в ответ на запрос агентства.

В начале марта представитель Eni отмечал, что совместные предприятия с "Роснефтью", связанные с лицензиями на разведку в арктической зоне, заморожены в том числе из-за международных санкций, введенных с 2014 года.

Газопровод "Голубой поток" проложен по дну Черного моря с российского побережья на азиатскую территорию побережья Турции. Он был сдан в эксплуатацию 30 декабря 2002 года. Затраты на строительство составили более 3 миллиардов долларов. Строительство осуществлялось российско-итальянским совместным предприятием, которым в равных долях владели "Газпром" и Eni и сейчас владеет морским участком газопровода.