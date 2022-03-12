АФИНЫ, 12 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис рассказал журналистам после саммита ЕС, что его предложения по регулированию цены на газ за четыре дня снизили стоимость "голубого топлива" на рынке на 50%. Заявки на транзит газа через Украину продолжают оставаться на максимуме

Премьер направил 8 марта председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен письмо, которое содержало предложения по срочному вмешательству в ситуацию на оптовом рынке газа из шести пунктов – установить потолок цен, установить дневной диапазон колебания цен как защитную меру, например, порядка +/- 10%, в случае необходимости и прекращения поставок из РФ заняться ценообразованием на газ, установить потолок средней прибыли на оптовом рынке электроэнергии, например, порядка 5%, разрешить совершать транзакции только с естественной поставкой газа.

Мицотакис отметил, что в пункте 12 Заключений (саммита) по его просьбе была сделана прямая ссылка на заявление ЕС от 8 марта, в котором "очень конкретно говорится, что потолок цен на газ будет рассматриваться как вариант среди других предложений, которые должны быть оценены Европейским союзом".

По его словам, газовый рынок давно перестал действовать по рыночным правилам и является жертвой спекуляций.

Премьер подчеркнул, что только за последние четыре дня, то есть с момента публикации его предложения и заявления ЕК, рынок газа упал на 50% и "это лучшее доказательство того, что этот рынок не работает как нормальный, что он спекулятивный и что это проблема, которую нам приходится решать на европейском уровне".

Он также рассказал, что ЕК попросили представить конкретные предложения на следующем Европейском совете и эти предложения должны быть им приняты.

"Предложения будут сделаны в течение ближайших двух недель. И я надеюсь, что они будут включать те, которые есть у меня, а также предложения других коллег. Если эти предложения будут приняты, мы увидим фактическое снижение цены на газ", — сказал премьер.

Мицотакис также пообещал объявить на следующей неделе о национальных мерах поддержки населения.