2022-03-12T09:59:00+03:00
2022-03-12T10:18:44+03:00
2022-03-12T09:59:00+03:00
2022
https://1prime.ru/energy/20220312/836354258.html
В "Газпроме" оценили текущий уровень транзита газа через Украину
Энергетика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Компания "Газпром" сообщила, ведет поставки газа поставляет для транзита через территорию Украины в штатном режиме. Отмечается, что заявки европейских потребителей на 12 марта... ПРАЙМ, 12.03.2022
энергетика, экономика, новости, газ, транзит газа через украину, газпром, поставки газа
https://cdnn.1prime.ru/images/83559/19/835591931.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83559/19/835591931.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83559/19/835591930.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83559/19/835591930.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83559/19/835591918.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83559/19/835591918.jpg
https://1prime.ru/energy/20220312/836353820.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Компания "Газпром" сообщила, ведет поставки газа поставляет для транзита через территорию Украины в штатном режиме.
Отмечается, что заявки европейских потребителей на 12 марта составляют 109,5 миллиона кубометров.
Контрактные обязательства "Газпрома" по транзиту перед Украиной на 2022 год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки.