МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Компания "Газпром" сообщила, ведет поставки газа поставляет для транзита через территорию Украины в штатном режиме. Заявки на транзит газа через Украину продолжают оставаться на максимуме

Отмечается, что заявки европейских потребителей на 12 марта составляют 109,5 миллиона кубометров.

Контрактные обязательства "Газпрома" по транзиту перед Украиной на 2022 год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки.