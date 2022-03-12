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2022
https://1prime.ru/energy/20220312/836354850.html
В минэнерго Турции оценили влияние санкций против России на поставки газа
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https://россиясегодня.рф
. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил СNN Turk, что Анкара ожидает, что санкции против РФ не коснутся поставок российского газа в страну. Он... ПРАЙМ, 12.03.2022
энергетика, экономика, новости, газ, турция, санкции против рф, поставки газа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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АНКАРА, 12 мар — ПРАЙМ. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил СNN Turk, что Анкара ожидает, что санкции против РФ не коснутся поставок российского газа в страну.
Он отметил, что на эту тему ведутся "частые диалоги" и "у Турции нет проблем с поставками природного газа".
Министр также добавил, что Турция не хочет быть стороной санкций против РФ, Анкара находится на стороне дипломатии.
По его словам, у стран хорошие торговые отношения.