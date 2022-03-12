АНКАРА, 12 мар — ПРАЙМ. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил СNN Turk, что Анкара ожидает, что санкции против РФ не коснутся поставок российского газа в страну. В Венесуэле оценили возможности замены России как поставщика нефти в США

Он отметил, что на эту тему ведутся "частые диалоги" и "у Турции нет проблем с поставками природного газа".

Министр также добавил, что Турция не хочет быть стороной санкций против РФ, Анкара находится на стороне дипломатии.

По его словам, у стран хорошие торговые отношения.