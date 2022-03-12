БЕНГАЗИ, 12 мар — ПРАЙМ. Министр нефти и газа Ливии Мухаммед Аун заявил РИА Новости, что страна не сможет заменить нефть из РФ для Европы в настоящее время.
По его мнению, такой вариант, если и возможен, то только через пять-семь лет.
Ранее итальянская нефтегазовая группа Eni заявила, что намерена заменить российскую нефть поставками с международного рынка и приостановила заключение новых контрактов на поставку сырой нефти из России.
По данным компании, в 2021 году только 18% сырой нефти, перерабатываемой Eni, имели российское происхождение, и она планирует компенсировать эти объемы закупками на международном рынке.
https://1prime.ru/energy/20220312/836355100.html
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