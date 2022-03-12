МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Глава Минэкономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек заявил в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, что Германия планирует к осени стать независимой от угля из России, а к концу года — почти независимой от нефти. В минэнерго Турции оценили влияние санкций против России на поставки газа

По его словам, работа над этим вопросом ведется "каждый день, а иногда и каждую ночь".

"Каждый день, даже каждый час мы на шаг прощаемся с российским импортом. Если нам это удастся, то к осени мы будем независимы от российского угля, а к концу года — почти независимы от российской нефти", — сказал он.

Хабек отметил, что с отказом от газа есть сложности, потому что у Германии нет собственных мощностей по импорту СПГ.

Ранее министр заявил о необходимости диверсифицирования поставок энергоносителей, чтобы отказаться от российского импорта. По данным Минэкономики ФРГ, доля российской нефти в поставках в ФРГ составляет 35%, доля угля — около 50%.

Хабек также заявил, что у него нет оснований считать, что Россия остановит экспорт энергоносителей, но Германия готовится "ко всем сценариям".