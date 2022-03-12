ПРАГА, 12 мар — ПРАЙМ. Впервые за 16 дней в Чехии в пятницу остановился резкий рост на бензин и минимальный рост составила цена на дизельное топливо, сообщила в субботу компания CCS, которая с 2005 года регистрирует цены на автомобильное топливо в стране. В Германии предрекают массовое банкротство предприятий

"Впервые после начала военных действий на Украине в пятницу остановился рост цен на бензин на уровне, в среднем, 47,26 крон (около 1,86 евро). Дизельное топливо хотя и подорожало, в среднем, до уровня 49,41 кроны (около 1,95 евро), но прирост в 1,7 кроны (около 0,06 евро) стал минимальным за последние 16 дней", — говорится в сообщении.

Как заявил в субботу журналистам главный экономист Trinity Bank Лукаш Кованда, остановка роста цен на топливо связана, прежде всего, с падением оптовых цен на бирже.

По сравнению с 24 февраля средняя цена на бензин в Чехии возросла примерно на 10 крон (около 0,4 евро), а дизельного топлива – почти на 13 крон (около 0,5 евро). Нынешний уровень цен на автомобильное топливо является рекордным в истории республики.

"Ключевой причиной пятничного замедления роста цен на дизельное топливо и стагнации цен на бензин является падение оптовых цен на топливо на Роттердамской фондовой бирже. Определенную роль также имеет ослабление паники на мировом рынке нефти. Кроме того, свою роль играет и давление властей на маржу дистрибьюторов топлива", — сказал Кованда.

В пятницу минфин Чехии объявил о том, что будет в ежедневном режиме проверять заправочные станции по уровню наценки на топливо. Данная информация будет постоянно сравниваться с развитием цен на Роттердамской товарной бирже, которая является основой для оптовых цен на топливо в европейских странах.

Самая высокая средняя цена на бензин в пятницу была зафиксирована на автозаправочных станциях в Праге – 47,54 кроны (около 1,87 евро). Самое дорогое дизельное топливо продается в Пардубицком крае (в центральной части республики), где его средняя цена составляет 49,78 кроны (около 1,97 евро).

По сравнению с мартом 2021 года средняя цена на бензин в Чехии поднялась на 16,8 кроны (около 0,6 евро), на дизельное топливо – на 20,5 кроны (около 0,8 евро).