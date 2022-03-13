МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Согласно данным "Оператора ГТС Украины", заявки на транзит газа из РФ через украинскую территорию в воскресенье сохраняются на максимуме контрактных обязательств "Газпрома" перед Украиной. Эксперты предсказывают европейским ценам на газ новые рекорды

Так, заявки на прокачку газа через газоизмерительные станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны РФ на 13 марта составляют 109,5 миллиона кубометров. Транзит находится на уровне этих значений с конца февраля.

По данным немецкой Gascade, магистраль "Ямал-Европа" также остается загруженной. По ней газ из РФ идет в Германию транзитом через Белоруссию и Польшу. "Газпром" накануне вновь забронировал часть мощности этого газопровода на полные газовые сутки 13 марта — 591 тысяча кубометров в час из предлагавшихся 3,7 миллиона кубометров — 16% доступного для бронирования объёма. Также компания воспользовалась дополнительной бронью на ночь с 12 на 13 марта. Такой схемой "Газпром" пользуется с 3 марта.

По мнению экспертов, рост экспорта российского газа с конца февраля вызван с рисками из-за операции России по демилитаризации Украины, а также с прогнозами погоды в Европе. По данным Meteomatics, на этой неделе холодная погода, ожидаемая в Великобритании, на севере Франции и Нидерландах, постепенно смягчится, однако в Германии и Италии аномальные холода, вероятно, сохранятся на протяжении всей недели.

В то же время выработка электроэнергии на основе ветрогенерации в целом по Евросоюзу растёт. По данным Wind Europe, на прошлой неделе она резко снизилась (на 11 процентных пунктов) и составила в среднем чуть более 11% в общем объёме, однако на этой неделе выросла, и в субботу на ветряные электростанции пришлось 21,4%.