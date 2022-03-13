МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Российская компания "Газпром" сообщила, что поставляет газ для транзита через территорию Украины в штатном режиме. Заявки на транзит газа через Украину остаются на максимуме в воскресенье

Отмечается, что заявки европейских потребителей на 13 марта находятся на уровне 109,6 миллиона кубометров.

Контрактные обязательства "Газпрома" по транзиту перед Украиной на 2022 год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки.