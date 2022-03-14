МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Сотрудники Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) больше не ведут ремонтные работы на объекте из-за усталости, сообщила украинская компания "Энергоатом" Международному агентству по атомной энергетике (МАГАТЭ). "Росатом" рассказал о работе российских специалистов на ЧАЭС

Информация об обесточивании ЧАЭС поступила 28 февраля. В воскресенье украинская компания "Энергоатом" заявила, что электроснабжение станции восстановлено. Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что системы охлаждения отработавшего ядерного топлива на Чернобыльской АЭС вновь будут работать в штатном режиме после восстановления энергоснабжения станции.

Как заявил украинский регулятор МАГАТЭ, станция продолжает работать на запасных дизельных электрогенераторах и будет подключена к штатной системе питания утром в понедельник. Отмечается, что восстановлена только одна из двух линий электроснабжения станции.

"Украинский регулятор проинформировал МАГАТЭ, что штат на ЧАЭС более не выполняет ремонтные работы и техобслуживание систем безопасности, отчасти в силу физического и морального истощения после непрерывной работы на протяжении почти трех недель", — говорится в заявлении генерального директора МАГАТЭ Рафэля Гросси.

Сообщается, что штат, состоящий из 211 техников и охранников, не менялся с 23 февраля. Гросси выразил обеспокоенность касательно безопасности сотрудников, в частности, из-за регулярных проблем со связью.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.