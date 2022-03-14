МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Стоимость бензина в Австралии достигла самого высокого значения за последние восемь лет на фоне спецоперации России на Украине и других тенденций, сообщила Комиссия по защите конкуренции и прав потребителей Австралии (ACCC). Австралия ввела санкции против ряда бизнесменов из России

"Вторжение России на Украину и отказ картеля ОПЕК увеличивать добычу сырой нефти в сочетании с восстановлением спроса на нефть после того, как страны смягчили ограничения, введенные из-за COVID-19, привели к тому, что февральские цены как на международный очищенный бензин и средний розничный бензин в пяти крупнейших городах Австралии поднялись до восьмилетнего максимума", — говорится в заявлении комиссии.

По ее данным, розничные цены на бензин в Сиднее, Мельбурне, Перте, Аделаиде и Брисбене в конце февраля достигали 1,82 австралийских доллара (1,3 доллара США) за литр — впервые с 2014 года. В январе того года цены достигали 1,827 доллара за литр.

Как указала комиссия, в текущих условиях цены продолжили расти в первые недели марта. По словам председателя ACCC Рода Симса, розничные цены на бензин в Австралии "в значительной степени" определяются международными ценами и обменным курсом австралийского доллара к американскому.

Ранее газета Guardian Australia сообщала, что правительство Австралии введет запрет на ввоз нефти, нефтепродуктов, газа и угля из РФ не ранее, чем через 45 дней. Отсрочка позволит двум местным нефтеперерабатывающим компаниям Viva Energy и Ampol получить партию товара, которую уже заказали в России и оплатили. Согласно статистике, в прошлом году Австралия импортировала 147 миллионов литров нефти-сырца из России, что составило всего 1,2% всех поставок нефти в страну.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.