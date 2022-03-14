МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. "Лукойл" открыл в Каспийском море крупное газовое месторождение Хазри с запасами 48 миллиардов кубометров, сообщили Роснедра. Эксперты предсказывают европейским ценам на газ новые рекорды

"Месторождение Хазри (открытие 2022 года). Недропользователь: ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть". Месторождение относится к группе крупных, в целом начальные извлекаемые запасы свободного газа составили 48 миллиардов кубических метров, конденсата — 8,2 миллиона тонн", — говорится в релизе ведомства.

Месторождение расположено в российском секторе средней части Каспийского моря в 70 километрах от Махачкалы, добавили в Роснедрах.