КИШИНЕВ, 14 мар — ПРАЙМ. "Молдовагаз" полностью рассчитался с "Газпромом" за февральские поставки топлива, осталось перевести еще 43 миллиона долларов до 21 марта, сообщил глава компании Вадим Чебан. В ЕС хотят изучить вопрос долгосрочных газовых контрактов с Россией

"Сегодня АО "Молдовагаз" полностью расплатилось с ПАО "Газпром" за февральские поставки газа. До 21 марта компании необходимо перечислить российскому поставщику 43 миллиона долларов за 50% текущего потребления", — написал Чебан в своем Telegram-канале.

"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на 5 лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.

В ноябре у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. В январе "Молдовагаз" вновь столкнулась с трудностями при погашении платежа "Газпрому", парламент ввел режим ЧП на 60 дней. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей.

Кроме того, пресс-служба национального органа по неподкупности Молдавии сообщила, что нынешний глава "Молдовагаза" Вадим Чебан в 2019 году занимал две несовместимые должности, поэтому должен заплатить штраф.

"Национальный орган по неподкупности (ANI) констатировал, что бывший вице-председатель Гагаузии, занимающий в настоящее время должность главы "Молдовагаза", выполнял деятельность, несовместимую с должностью. Инспектор по неподкупности констатировал нарушение и наложит штраф", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Проверка Чебана была начала в конце 2020 года на основании жалобы. Проверка установила, что с 2017 по 2019 годы Чебан был вице-председателем молдавской автономии Гагаузия, а также координатором проекта в рамках программы поддержки местных властей, что позволило ему получить около 15,8 тысячи долларов. Местное законодательство предусматривает, что подобные должности нельзя совмещать, и Чебан должен был отказаться от одной из них в течение 30 дней.

В ANI подчеркнули, что проверка не имеет отношение к нынешней должности Чебана в качестве руководителя "Молдовагаза".

Гагаузия — автономное территориальное образование на юге Молдавии. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз — торгово-экономическое объединение, в которое на тот момент входили Россия, Белоруссия и Казахстан.