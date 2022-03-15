МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Великобритания оказалась на пороге катастрофического витка энергетического кризиса. Об этом пишет The Daily Telegraph.

Причина: санкции Соединенного Королевства. Страна ограничила закупку произведенных в России древесных гранул.

Этот запрет приведет к резкому увеличению цен за отопление для населения, в частности, пострадают владельцы котлов, работающих на биотопливе.

В последние годы тысячи жителей Британии перешли на отопительные системы, которые используют именно топливные гранулы. В итоге домохозяйства столкнулись с тем, что цены на древесные гранулы уже подскочили на 25-40%. Сейчас поставщики-импортеры в срочном порядке ищут альтернативные варианты для этих британцев.

В то же время премьер-министр Британии Борис Джонсон дал понять: странам Запада предстоят трудные времена в случае отказа от российских энергоносителей.

По мнению политика, процесс отвыкания от российских нефти и газа будет для стран-импортеров тяжелым. Он призвал граждан королевства увеличить потребление низкоуглеродной энергии: