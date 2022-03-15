ПАРИЖ, 15 мар — ПРАЙМ. Россия полностью выполняет свои обязательства по поставкам нефти и газа в Европу, несмотря на "жесточайшие санкции", заявил в ходе пресс-конференции посол РФ во Франции Алексей Мешков. Болгария подготовила план действий при остановке поставок газа из России

По его словам, газотранспортная система Украины полностью заполнена российским газом, не смотря на тяжелую ситуацию. "Наша труба не перекрывалась, и газ идёт", — отметил дипломат.

Мешков также заявил, что для скорейшего снижения цен на "голубое топливо" на европейском рынке необходимо запустить "Северный поток — 2".