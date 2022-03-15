ПАРИЖ, 15 мар — ПРАЙМ. Россия полностью выполняет свои обязательства по поставкам нефти и газа в Европу, несмотря на "жесточайшие санкции", заявил в ходе пресс-конференции посол РФ во Франции Алексей Мешков.
По его словам, газотранспортная система Украины полностью заполнена российским газом, не смотря на тяжелую ситуацию. "Наша труба не перекрывалась, и газ идёт", — отметил дипломат.
Мешков также заявил, что для скорейшего снижения цен на "голубое топливо" на европейском рынке необходимо запустить "Северный поток — 2".
https://1prime.ru/energy/20220315/836381392.html
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