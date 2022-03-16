МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. России необходимы новые меры регулирования и поддержки энергетического рынка, включая изменение рыночных правил. Об этом сообщили РИА Новости эксперты инфраструктурного центра Национальной технологической инициативы (НТИ) "Энерджинет".

Евросоюз 15 марта объявил о введении новых ограничений против России, которые предполагают в том числе запрет на новые инвестиции в российский энергетический сектор, с некоторыми исключениями для гражданской атомной энергетики и транспортировки определенных энергетических продуктов обратно в ЕС. Spiegel: названы три признака заката доллара

"Основной риск санкций — это вопросы будущего развития отрасли. Дальнейший экспорт технологий и технологический трансфер может быть существенно затруднен, иностранные инвестиции в отечественные проекты и разработки фактически заморожены. Поэтому в России необходимы новые меры регулирования и поддержки энергетического рынка", — считает представитель инфраструктурного центра Национальной технологической инициативы (НТИ) "Энерджинет" по вопросам международной деятельности Наталия Исмагилова.

У российской энергетики высокая зависимость от иностранной компонентной базы. Это влечет за собой необходимость сервисного обслуживания и гарантийного сопровождения, обращает внимание эксперт. "Быстрого рывка в сторону импортозамещения в любом случае не получится, поэтому для нас важно поддерживать международные отношения в рамках существующих контрактов и со своей стороны строго соблюдать контрактные обязательства, параллельно занимаясь переориентацией в сторону технологического суверенитета в энергетике", — полагает Исмагилова.

Игра в разрыв отношений, по словам эксперта, не выгодна никому с точки зрения экономики и технологий. Поэтому в рамках текущих сделок стороны максимально постараются отношения сохранить.

Эксперт инфраструктурного центра НТИ "Энерджинет" Борис Бокарев также не верит в полный уход западных технологий с нашего рынка. Кроме того, по его словам, в России много отечественных разработок и для того, чтобы поддержать отечественное энергомашиностроение, нужны новые рыночные правила. "Это, например, специальные условия участия отечественного и локализованного оборудования в рынке мощности, допускающие отсутствие (снижение) штрафных санкций в период обкатки нового оборудования. А также изменение цен на мощность с учётом степени локализации", — считает эксперт.