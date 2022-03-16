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Россия намерена наращивать энергетическое сотрудничество с Турцией
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Россия намерена наращивать сотрудничество с Турцией в области энергетики, заявил директор Четвертого Европейского департамента Министерства иностранных дел РФ Юрий Пилипсон... ПРАЙМ, 16.03.2022
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Россия намерена наращивать сотрудничество с Турцией в области энергетики, заявил директор Четвертого Европейского департамента Министерства иностранных дел РФ Юрий Пилипсон.
Реализация проектов в сфере нефти и газа идет по плану, уже реализованные проекты работают стабильно и приносят пользу, отметил он в интервью РИА Новости.
По его словам, Москва ценит "сбалансированную линию турецких партнеров", на которых не влияет "бесцеремонное внешнее давление".
"Более того, намерены наращивать взаимовыгодное многоканальное сотрудничество с Анкарой — не ограничиваясь сферой энергетики", — добавил дипломат и отметил, что для этого есть широкие возможности.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.