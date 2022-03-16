МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Россия намерена наращивать сотрудничество с Турцией в области энергетики, заявил директор Четвертого Европейского департамента Министерства иностранных дел РФ Юрий Пилипсон. В Турции предрекают экономический переворот, способный обрушить SWIFT

Реализация проектов в сфере нефти и газа идет по плану, уже реализованные проекты работают стабильно и приносят пользу, отметил он в интервью РИА Новости.

По его словам, Москва ценит "сбалансированную линию турецких партнеров", на которых не влияет "бесцеремонное внешнее давление".

"Более того, намерены наращивать взаимовыгодное многоканальное сотрудничество с Анкарой — не ограничиваясь сферой энергетики", — добавил дипломат и отметил, что для этого есть широкие возможности.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.