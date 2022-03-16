МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Взлет цен угля в странах Европы до 450 долл/т с 200 произошел всего за 2 недели, на опасениях нарушений поставок из России в первую очередь, а также на фоне высоких цен на газ — как топливная альтернатива, объяснил в беседе с агентством "Прайм" портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.

"Сейчас цены на уголь опустились до 340 долл, т.к. произошла коррекция на газовом рынке (цены на TTF упали на 45% за 5 дней с пиков выше $2500 /тыс м3)", — пояснил специалист.

Собеседник издания напомнил, что пока Евросоюз не собирается запрещать импорт российского угля: в проекте четвертого пакета санкций предусмотрен запрет на продукцию высокого передела (прокат, профиль, трубы, проволока и тд), но не ресурсы.

"Поэтому риск непоставок угля снижается, что, вероятно, также снизит и цены на уголь", — прогнозирует он.

Он также затронул вопрос наполнения российского бюджета от экспорта этого вида энергоносителя. "Поступления в бюджет от экспорта угля в Европу минимальны — это порядка 50 млн тонн угля из всего экспорта в 230 млн т за 2021год. Основной покупатель российского угля — это Китай (52 млн т)", — отметил Скрябин.

В целом страны АТР купили более половины российского экспорта угля, и и в случает теоретического отказа ЕС есть возможность переориентации поставок на азиатские рынки, считает эксперт.

Всего же в долларах доходы от экспорта угля из РФ составили $17,6 млрд, при этом вся экспортная выручка — $492 млрд, то есть весь объем доходов от угля составил 3,5% экспортных доходов РФ. "Европа тут занимает ¼ часть, поэтому потери бюджета в случае санкционного запрета поставок угля в Европу крайне незначительны", — подытожил он.