Немецкий концерн E.ON не обсуждает выход из "Северного потока"
Немецкий энергоконцерн E.ON заявил, что его выход из проекта "Северный поток" не обсуждается
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МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Крупнейший немецкий энергоконцерн E.ON заявил, что его выход из проекта "Северный поток" в данный момент не обсуждается.
Глава компании Леонард Бирнбаум в ходе пресс-конференции подчеркнул, что газопровод не подлежит продаже, и "это совершенно ясно".
"Возможно, можно было бы подарить его российскому акционеру, но что можно выиграть таким образом и что это за наказание?" — сказал он.
Глава концерна также отметил, что E.ON будет исполнять свои права в отношении "Северного потока" для поддержки позиции немецкого правительства, хотя такая позиция является непопулярной.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе в целях "демилитаризации и денацификации Украины".
За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США и Канада ввели санкции против РФ, которые были заранее разработаны и подготовлены. Меры направлены против российских банков, ЦБ, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.
https://1prime.ru/energy/20220316/836392211.html
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