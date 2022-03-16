МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Крупнейший немецкий энергоконцерн E.ON заявил, что его выход из проекта "Северный поток" в данный момент не обсуждается. Немецкий энергоконцерн E.ON прекратил закупку российского газа

Глава компании Леонард Бирнбаум в ходе пресс-конференции подчеркнул, что газопровод не подлежит продаже, и "это совершенно ясно".

"Возможно, можно было бы подарить его российскому акционеру, но что можно выиграть таким образом и что это за наказание?" — сказал он.

Глава концерна также отметил, что E.ON будет исполнять свои права в отношении "Северного потока" для поддержки позиции немецкого правительства, хотя такая позиция является непопулярной.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе в целях "демилитаризации и денацификации Украины".

За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США и Канада ввели санкции против РФ, которые были заранее разработаны и подготовлены. Меры направлены против российских банков, ЦБ, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.