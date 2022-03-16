ТОКИО, 16 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе пресс-конференции ответил на вопрос о том, затронут ли антироссийские санкции проекты на Сахалине. Япония будет снижать зависимость от российских энергоресурсов

Кисида заявил, что у Японии есть свой интерес в этих проектах, прежде всего это касается "Сахалина-2". По словам премьера, этот проект позволяет регулярно получать энергию по низким ценам и обеспечивает 9% от объема потребностей Японии в сжиженном природном газе (СПГ).

"Мы считаем, что это важный для нашей страны проект с точки зрения обеспечения стабильных поставок энергии", — сказал Кисида.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе в целях "демилитаризации и денацификации Украины".

За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США и Канада ввели санкции против РФ, которые были заранее разработаны и подготовлены. Меры направлены против российских банков, ЦБ, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.