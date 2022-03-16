МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Молдавия не смогла в рамках тендера выбрать компанию для аудита долга "Молдовагаза", некоторые аудиторы отказались приезжать в страну из-за ситуации в регионе, заявила в среду на брифинге премьер страны Наталья Гаврилица.

"Процесс тендера по отбору аудитора завершился безуспешно, сейчас мы ведем переговоры с несколькими компаниями, чтобы провести аудит. Многие международные компании отказались приехать в Молдавию для проведения аудита из-за ситуации в регионе", — заявила Гаврилица.

Власти страны ранее договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. Агентство государственных услуг Молдавии 27 января разметило заявку о поиске компании для проведения аудита долга. "Газпром" сообщил, что односторонний подход молдавской стороны к аудиту задолженности "Молдовогаза" идет вразрез с октябрьскими договоренностями.

ЭКОНОМИКА

Молдавские власти прогнозируют, что экономический рост в республике в этом году из-за ситуации на Украине составит всего 0,3%, сообщила на брифинге премьер Молдавии Наталья Гаврилица.

"Мы сделали независимый макроэкономический прогноз на этот год и пришли к выводу, что экономический рост составит 0,3%, эти цифры совпадают с данными МВФ. Экономический рост подвержен влиянию внешних рисков, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация на Украине, будет понятно, как риски повлияют на экономику Молдавии", — сказала Гаврилица.

Она отметила, что власти намерены просить МВФ об увеличении финансовой помощи как на этот, так и на следующий годы. Это позволит властям поддерживать покупательскую способность граждан, реализовать программы устойчивости экономики, обеспечить энергетическую безопасность.

Международный валютный фонд в октябре 2021 года прогнозировал, что рост экономики в Молдавии в 2022 году составит 5,2%. Однако эксперты миссии МВФ, которые находились в стране с 9 марта, в беседе с властями сообщили, что данные изменились и экономике республики может грозить стагнация.