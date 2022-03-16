МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) подтвердила синхронизацию электросетей Украины и Молдавии с европейской сетью, с соответствующим заявлением выступила еврокомиссар по энергетике Кадри Симпсон.

"Сегодня электросети Украины и Молдовы были успешно синхронизированы с Континентальной европейской сетью (Continental European Grid)", — говорится в заявлении.

Симсон также отмечает, что Евросоюз продолжит поддерживать Украину в энергетическом секторе, обеспечивая реверсивные потоки газа и поставки крайне необходимых энергоресурсов.