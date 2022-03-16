Европа подключила Украину и Молдавию в своим электросетям
ЕК подтвердила синхронизацию электросетей Украины и Молдавии с европейской
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) подтвердила синхронизацию электросетей Украины и Молдавии с европейской сетью, с соответствующим заявлением выступила еврокомиссар по энергетике Кадри Симпсон.
"Сегодня электросети Украины и Молдовы были успешно синхронизированы с Континентальной европейской сетью (Continental European Grid)", — говорится в заявлении.
Симсон также отмечает, что Евросоюз продолжит поддерживать Украину в энергетическом секторе, обеспечивая реверсивные потоки газа и поставки крайне необходимых энергоресурсов.
https://1prime.ru/energy/20220316/836397280.html
Рассылка ПРАЙМ: самые важные новости экономики и финансов за 24 часа
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.