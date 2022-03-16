МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Специалисты восстановили работу насоса, качающего воду для охлаждения бассейнов с отработавшим ядерным топливом на третьем энергоблоке остановленной АЭС "Фукусима-2" на северо-востоке Японии, свидетельствуют данные ядерного регулятора страны. Насосы охлаждения отработавшего топлива аа АЭС "Фукусима-2" остановлены

Работа насосов на первом и третьем энергоблоках станции была остановлена после мощного землетрясения.

"Работа насоса третьего энергоблока была восстановлена в 00.22 по местному времени (18.22 среды мск)", — отмечается в сообщении регулятора.

Насос на первом энергоблоке по-прежнему не работает. При этом отмечается, что есть запас времени. В показаниях приборов мониторинга радиации на станции изменений нет. Запас времени составляет более недели, так как температура в бассейнах без охлаждения поднимется до 65 градусов не раньше, чем через 7 дней.

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло на северо-востоке Японии в Тихом океане в районе префектуры Фукусима в 23.36 по местному времени (17.36 мск). Объявлена угроза цунами. Очаг залегал на глубине 60 километров.

Толчки ощущались в префектурах северо-востока и севера Японии. Сильные волнообразные толчки ощущались в столице Японии.

Информации о жертвах и разрушениях пока нет. В то же время, по данным японских СМИ, поступают многочисленные сообщения о пострадавших.

При этом сообщается, что на АЭС "Фукусима-1" снизился уровень воды в цистерне, соединенной с бассейном охлаждения ядерного топлива.